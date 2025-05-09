Konya’nın Karapınar ilçesinde çevre bilincini artırmak ve doğaya olan duyarlılığı güçlendirmek için çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle çevre bilincini artırmak ve doğaya olan duyarlılığı güçlendirmek amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Ereğli - Karapınar Kara yolu güzergahında, Organize Sanayi Bölgesi çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe; Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçe protokol üyeleri, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençler ile Tahsin Görgülü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, ana yol kenarlarında çevreyi kirleten atıkları toplayarak doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdi. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bu etkinlik, özellikle öğrencilere çevre bilincini aşılamak açısından büyük önem taşıdı.