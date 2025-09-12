Konya’nın Karapınar ilçesinde çocukların ateşle oynaması sonucu boş bir arsada çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Sandıklı Mahallesi’nde bulunan boş bir arsada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide oyun oynayan çocuklar, kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.