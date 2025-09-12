Isparta’da uyuşturucu kullanmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta’da düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü il genelinde yapılan operasyonlarda ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı. 2 yıl 8 ay, 2 yıl 1 ay ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA