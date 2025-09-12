Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak hayatın her alanında müşterilerimize fayda sağlıyoruz. Yılın ilk yarısında toplam abone sayımızı 54,2 milyona çıkarırken, mobilde 28,5 milyon aboneye ulaştık ve son on iki ayda 2,5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile tarihi bir rekora imza attık" dedi.

Türk Telekom, müşteri memnuniyetini ve teknolojik yatırımları büyüme stratejisinin merkezine alırken, bireysel ve kurumsal müşterilerine uçtan uca yenilikçi hizmetler ile faydalar sunmayı sürdürüyor.

"Mobildeki güçlü büyümemizi de emin adımlarla sürdürüyoruz"

Türk Telekom’un mobildeki büyümesini ve sunduğu ayrıcalıkları değerlendiren Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şunları ifade etti: "Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürüyor, hayatın her alanında müşterilerimize fayda sağlıyoruz. Türk Telekom Prime ile sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin yaşamına değer katarken, fiber ve mobildeki gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında toplam abone sayımızı 54,2 milyona çıkarırken, mobil alanda 28,5 milyon aboneye ulaştık. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile yeni bir tarihi rekor seviyesine eriştik. Bu sonuçlar, güçlü altyapımız ve kararlılıkla hayata geçirdiğimiz müşteri deneyimi vizyonumuzun en somut göstergesidir. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, doğru stratejimizin sürdürülebilir değere dönüştüğünün en net kanıtıdır. Ağustos 2025 itibarıyla fiber uzunluğumuz 506 bin kilometreyi aştı. 5G ve yenilikçi teknolojiler için de büyük öneme sahip fiberi ülkemizin 81 ilinde uçtan uca sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca 5G’ye geçişte gerekli olan fiberle bağlı 4.5G baz istasyonları oranımızı da dünyada 2030 için öngörülen hedefin üzerine çıkararak yüzde 55’e yükselttik."

Türk Telekom Prime hakkında bilgiler veren Özden sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Telekom Prime ile kahveden seyahate, e-ticaretten dijital servislere, bol GB’lı mobil tarifelerden yüksek hızlı fiber internet paketlerine kadar yaşamın her anına değer katan, ayrıcalıklı bir dünya sunuyoruz. Ayrıca bu yıl 11’ncisi düzenlenen 11-14 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de ayrıcalıklı bir deneyim ile kahveseverleri ağırlıyoruz. Türk Telekom Prime Sahnesi birbirinden değerli sanatçıları katılımcılarla buluşturuyor."

Özden, "Tivibu ile dijital televizyon ve yeni nesil yayıncılık anlayışını farklı bir seviyeye taşıdık. Güncel ve zengin müzik arşivine sahip, müzik platformumuz Muud aynı zamanda birbirinden eğlenceli özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfini artırıyor. E-dergi uygulamamızla; modadan ekonomiye, teknolojiden magazine birçok kategoride yüzlerce dergi ve günlük gazeteyi okuyucularla buluşturuyoruz. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda, oyunseverlere sunuyoruz. GAMEON markamız dijital oyun sektörünün tüm gereksinimlerine yanıt veren ürün ve hizmetler içeriyor" dedi.