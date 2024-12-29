Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, özel olarak aydınlatılmış pistleriyle gündüz başlayan kayak keyfini gece de devam ettiriyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi sezonu açmasıyla adeta dolup taşıyor. Kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı bu merkezde kayak severler ekonomik kayak yapmanın keyfini doyasıyla yaşıyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar için çeşitli zorluk seviyelerinde pistler sunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, gece kayağıyla da ziyaretçilerine doğanın eşsiz manzarası eşliğinde kayma deneyimi yaşatıyor. Geçtiğimiz yıl 145 bin kayak severi ağırlayan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, bu yıl 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

“Kayak severlerin yoğun ilgisi artarak devam ediyor”

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, kayak severlerin ilgisinin giderek arttığını söyleyerek, “29 Kasım tarihinde açmış olduğumuz Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’mizin, kayak sezonu bütün yoğunluğuyla devam etmekte. Kayak severlerin yoğun ilgisi artarak devam ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluğumuz had safhaya ulaşmış durumda. Dünya’nın birçok ünlü kayak merkezlerinde yapılan gece kayağı Yıldız Dağı’nın özel olarak aydınlatılmış pistlerinde kayak severlere eşsiz bir kayak keyfi ve deneyimi yaşatmakta. Tüm kayak severlerimiz gece kayağına beklemekteyiz” dedi.