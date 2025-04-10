Karaman’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Haydar Kılıç, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Buradaki programın ardından, Şehir Mezarlığına geçilerek Garnizon ve Polis şehitliği ziyaret edildi, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca, merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı etrafında bin çam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi etkinliğinde Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’da fidan dikti.