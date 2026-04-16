Karaman'da polis ekipleri okul önlerinde güvenlik tedbiri aldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırı olayları sonrası okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda güvenlik önlemlerini artırdı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde, ekipler okul çevrelerindeki şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde inceleme yaptı. Eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu uygulamaların, eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.