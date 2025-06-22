Karaman’da 5 yaşındaki bisikletli çocuğa motosiklet çarptı. Kazada küçük çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, bisiklet süren 5 yaşındaki H.Ç. isimli çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı küçük çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören vatandaşlar, "Çocuğun bisikletine vurmasıyla birlikte çocuk takla attı" dedi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.