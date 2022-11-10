Adana’da bir bankın üzerinde bulunan maymun hayvanat bahçesine götürüldü.

Adana’da bir bankın üzerinde bulunan maymun hayvanat bahçesine götürüldü.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki piknik ve mesire alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, bankların üzerinde uzanan tasmalı bir makak maymunu gördü. Vatandaşlar, maymunun sahibini bulamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, maymuna muz verdi. Polis maymunun sahibini aradı ancak bulamadı. Daha sonra polis merkezine götürülen maymuna ‘Çiko’ ismi verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çiko, Tarsus Hayvan Parkı’na götürüldü.