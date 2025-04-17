Karaman’da kapılarını ziyaretçilere açan lale tarlasını bu yıl 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde 60 dekarlık alanda ekimi yapılan lale tarlası kapılarını ziyaretçilere açtı. Yurt içerisinde park ve bahçeleri süsleyen laleler doğa tutkunları ile fotoğraf çektirmeye gelenlerin uğrak yeri oluyor. Hafta içi gelen ziyaretçilerin yanı sıra vatandaşlar hafta sonları lale tarlasına adeta akın ediyor. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 300 ila 400 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen tarlaya bu yıl 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

"İç Anadolu için büyük bir güzellik"

Lale bahçesine ikinci kez geldiğini söyleyen Rıfat Yörük, "Lale bahçesine bu benim ikinci gelişim. Geçen yıl daha büyük bir merakla gelmiştik. O zaman daha gelişmiş görünüyordu ve hava da daha güzeldi. Bu yıl biraz don vurmuş, soğuk hava ve kar yağışı etkili olmuş. Laleler biraz daha sönük geldi ama yine de İç Anadolu için büyük bir güzellik. Lale ihracatı yapıldığını da duyduk. Ürünler hem yurt içine hem yurt dışına veriliyormuş. Bu Karaman için, bölgemiz için sevindirici bir gelişme. Biz de Mersin’in Silifke ilçesinden 10 kişilik bir kafile olarak, 3 araçla arkadaşlarımız ve dostlarımızla geldik" dedi.

200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Lale üretim tesisinin sorumlusu Yavuz Selim Ateş, "Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde lale soğanı üretimi yapıyoruz. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 60 dekarlık alanda 25 milyon adet lale soğanı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl maalesef kış biraz çetin geçti. Nisan ayında kar yağdı ve bu durum, ziyaretçiler açısından ‘Acaba hala çamur var mı, hava çok mu soğuk?’ gibi bazı olumsuz düşüncelere neden oldu. Aslında insanlar haklılar ama yine de yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Yerli ve yabancı turistler tur araçlarıyla arazilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. Bu yılın başında ziyaretçi beklentimiz 300 ila 400 bin kişi arasındaydı ancak şu anki tahminimiz, soğuk havaların etkisiyle 200 bin civarında kalacağı yönünde. Ziyarete toplam 7 gün süreyle açıyoruz ve cuma, cumartesi ve pazar günleri son 3 günün oldukça yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü havalar ısınıyor, rüzgar azalıyor ve arazilerimiz yeniden görsel bir şölen sunuyor. Bu sayede ilginin tekrar artacağına inanıyoruz" diye konuştu.