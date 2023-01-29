Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dakikalar süren dolu yağışında ilçenin sokakları ve parkları adeta beyaza büründü. Yağan dolu karşısında şaşkınlık yaşayan ilçe halkı o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Vatandaşların zaman zaman dolu nedeni ile zorluk yaşadığı görüldü. Sokaklardan adeta dolu aktı.