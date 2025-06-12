Kilis’te buğday tarlasında çıkan 150 dönümlük ekili alanda zarara yol açan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Kilis Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangında 150 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.