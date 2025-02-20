Trabzon’un Çaykara ilçesinde kar üzerinde seyahat için tasarlanan kar motosikletine yeni bir akım getiren vatandaşlar, pikabın üzerine çıkarak doyasıya eğlendi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e giden bir grup Trabzonlu, yeni akımı ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kışın kar üzerinde seyahat, spor ve eğlence ile tasarlanan karmobil aracından etkilenen Trabzonlular dik rampada bir pikabın kasasına çıktı. 4 kişinin kasada zıplayarak eğlendiği anlar cep telefonu ile kaydedildi. "Karadeniz’de heyecan hiç bitmez" ifadeleriyle paylaşılan görüntüler kısa sürece binlerce kişi tarafından izlendi.