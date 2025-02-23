Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda bozularak yol ortasında kalan aracı bölgedeki trafik polisleri iterek sürücüye yardımcı oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Şiddetli kar yağışı zaman zaman Karadeniz Sahil Yolu’nda trafiğin durma noktasına gelmesine sebep oluyor. Rize’nin Pazar ilçesi Soğuksu Mahallesi mevkiinde bozulan bir araç olduğu yerden hareket edemedi. Yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan trafik polisleri araca müdahale ederek itmeye başladı. Polislerin sürücüye yardım ettiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.