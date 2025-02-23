Hakkari’de kargo ile gönderilmek istenilen 6 çuval içerisinde 102 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda 22 Şubat’ta şüpheli bir kargo aracında 6 çuvalda yapılan aramada 102 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Aynı gün kargo göndericisi şahsın ikametinde yapılan aramada ise 5,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin 23 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.