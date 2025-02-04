Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Merih Şuğle Ortaokulu öğrencisi Emir Keleş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen ‘Siber Zeka Bilgi Yarışması’nda Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı yarışmada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken 6-B sınıfı öğrencisi Emir Keleş, Ereğli’de eğitim camiasında gurur kaynağı oldu. Başarısından dolayı Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Taner Yavuz ile birlikte okul müdürü Üçler Sarıkaya’yı ziyaret eden Emir Keleş, burada ödüllendirilerek onurlandırıldı.

Okul Müdürü Üçler Sarıkaya, Emir Keleş’in başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Öğrencimizin bu önemli başarısı bizleri gururlandırdı. Bu süreçte emeği geçen öğretmenimiz Taner Yavuz’a ve öğrencimiz Emir Keleş’e teşekkür ediyoruz. Merih Şuğle Ortaokulu olarak dijital öğrenme ve çoklu yabancı dil eğitimini öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Emir’in bu başarısı, okulumuzun eğitimdeki kalitesini bir kez daha gözler önüne sererken, diğer öğrencilerimize de ilham kaynağı olmaktadır. Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyor, tüm öğrencilerimize bu tür yarışmalara katılmaları için teşvik edici bir örnek olmasını temenni ediyoruz."

Emir Keleş’in bu büyük başarısı, ilçede eğitim alanında önemli bir motivasyon kaynağı oldu.