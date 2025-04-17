Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi’nde bulunan metruk binanın arkasındaki alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yangın sırasında yaralanan ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.