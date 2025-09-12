Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda E.Y., F.U., M.A., S.O., S.S. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında cezaevinde bulunan 2 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA