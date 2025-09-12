Maltepe’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.