Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Eski Battalgazi Mahallesi’nde esnaflarla bir araya geldi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Eski Battalgazi Mahallesi’nde esnaflarla bir araya gelerek, şehrin ekonomik kalkınması, altyapı projeleri ve esnaf desteği konusunda yapılması gerekenler üzerine istişarelerde bulundu. Başkan Karademir, 6 Şubat depremi sonrası Malatya’nın turizm sektöründe yaşadığı düşüşe dikkat çekerek, şehrin turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Karademir, özellikle Battalgazi Mahallesi’nin tarihi ve kültürel önemi üzerinde durarak, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ve Arslantepe Höyüğü gibi önemli turistik alanların restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmalarının hızlandırılmasının önemini belirtti. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin ardından, bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Karademir, Malatya’nın sanayi ve ticaretinin yeniden canlanması gerektiği kadar, turizmin de eski gücüne kavuşmasının önemini vurgulayarak, şehirde yerli ve yabancı turist sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe örneğini vererek, turizmin ekonomiye sağladığı katkının büyük olduğunu ve Malatya’nın bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Malatya’nın tarihi zenginliklerinin, yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Karademir, yerel yönetimlerin bu konuda somut projeler geliştirmesinin önemini vurguladı. Şehirdeki tüm paydaşların bir araya gelerek, turizmin yeniden canlandırılması için ortak adımlar atmalarını talep etti.