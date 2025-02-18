Gastroenterolog Mustafa Yalçın, karaciğer yağlanmasının giderek artan bir sağlık problemi olarak karşılarına çıktığını söyledi. Bu sağlık sorununun artışında fast food beslenme ve hareketsiz yaşamın önemli rolü olduğunu belirten Uzm. Dr. Yalçın, "Karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikmesi karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesine engel olur, önemli sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Vücudumuzun arındırma merkezi karaciğerimizi nakle kadar gidebilecek hastalıklardan korumak için karaciğer dostu beslenmeli, egzersize, yürüyüşe mutlaka günlük rutinimizde yer vermeliyiz" dedi. Yalçın, karaciğer dostu beslenme önerilerinde bulundu.

Günümüzde pek çok kişinin herhangi bir nedenle doktora gittiğinde yapılan tetkikler sonucunda "karaciğerinde yağlanma var" uyarısı aldığını belirten Acıbadem Kent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, bu uyarının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. En başta kötü beslenme alışkanlıklarının ve hareketsiz yaşamın karaciğer yağlanmasının en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Yalçın, şöyle konuştu: "Yanlış beslenme alışkanlıkları gibi alkol de toksik etki yaratarak karaciğerde yağlanmaya, bu yağlanma da siroza yol açabiliyor. Ancak alkolle ilgisi olmayan, kısaca NASH (nonalkolik steatohepatit) dediğimiz karaciğer yağlanması var ki son zamanlarda daha fazla kişide görüyoruz. Karaciğer yağlanması iltihap ile birlikte seyrettiğinde bu NASH olarak tanımlanıyor. Bununda altında obezite, diyabet, insülin direnci, metabolik hastalıklar gibi hastalıklar yatıyor. Alkole bağlı yağlanma gibi karaciğerde yağlanmaya neden oluyor, önlem alınmadığı takdirde de siroza gidiyor. Maalesef sirozun da tek tedavisi karaciğer nakli. Karaciğer yağlanmasına hızlı kilo kaybı, Hepatit C gibi enfeksiyonlar, bazı ilaçların yan etkileri, toksinlere maruz kalma ve genetik yatkınlık da neden olabiliyor."

Aşırı şekerli, aşırı yağlı beslenmeyin

NASH’ın Amerika’da, Avrupa’da en önemli karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakline götüren hastalıkların ilk sırasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Yalçın, "Verilere göre nüfusumuzun yüzde 22’si obez. NASH’ın en önemli nedenlerinden biri de şişmanlık olduğuna göre bunun önemli bir toplumsal sorun haline geldiği ortada." dedi. Karaciğer yağlanmasının erken dönemde belirti vermediğini belirten Uzm. Dr. Yalçın, "Genellikle karnın üst kısmında ağrı, aşırı yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı veya iştahsızlık, kaşıntı gibi belirtiler görülebilir. Karaciğer yağlanmadan dolayı fonksiyonlarını yerine getiremediğinde şikayetler daha belirgin hal alır." diyerek karaciğer yağlanmasına karşı şu önerilerde bulundu: "Akdeniz tipi beslenme karaciğer sağlığını koruyacak bir beslenme modelidir. Fastfood beslenmeden, hazır market ürünlerinden, işlenmiş paketli gıdalardan, ağır yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan uzak durmak gerekir. Alkol tüketilmemeli, hayatımızda mutlaka egzersize, yürüyüşe yer vermeliyiz."