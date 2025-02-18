Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nde yapımına başladığı ‘Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’ hizmet vermeye başladı. Kadınların faydalanabileceği spor salonu, erkek taziye evi, kadın taziye evi ve eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin faydalandığı toplam 10 adet sınıfın bulunduğu Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlardan da beğeni topladı.

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile sadece bugün için değil, daha güzel bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi; bu amaç doğrultusunda bölge halkının ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlara yönelik hizmet üretmeye devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde açtığı merkezler ile fırsat eşitliği sağlamayı ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir, geçtiğimiz yıl Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nde yapımına başladığı ‘Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

Sadece birer fiziksel yapı olmanın ötesinde; eğitimden spora, dini ve kültürel çeşitli alanlarda farklı yaş gruplarına hitap eden çok yönlü bir hizmet sunan merkezin içerisinde kurs merkezi, taziye evi ve spor salonu yer alıyor. Kadınların faydalanabileceği spor salonu, erkek taziye evi, kadın taziye evi ve eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin faydalandığı toplam 10 adet sınıfın bulunduğu Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlardan da beğeni topladı. Kayıp yaşayan ailelerin acılarını paylaştığı taziye evi, LGS ve YKS öğrencilerinin faydalandığı eğitimi ve öğretimi destekleme kurs merkezi şu anda aktif olarak hizmet verirken, kadınların yararlanabileceği spor salonu ilerleyen günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yıldırım: “Sosyal yaşam merkezlerinde bütüncül bir yapı ile hizmet veriyoruz”

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ve her yaş grubuna hitap eden merkezlerden bir tanesi olan Sosyal Yaşam Merkezi’ni, bu kez Kurdali Mahallesi ve çevresine kazandırdıklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oluşturduğumuz sosyal yaşam merkezlerinde, bütüncül bir yapıyla farklı hizmetler vererek vatandaşlarımızı memnun ediyoruz. Bu kapsamda yeni açtığımız Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’nde taziye evi, kurs merkezi, kadınların faydalanabileceği spor alanı mevcut. Bu yapılar aracılığı ile bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Bu da hem vatandaş açısından bir memnuniyet yaratıyor, hem de hizmetlerimizle daha çok kişiye dokunmamızı sağlıyor. Büyükşehir olarak bu hizmetlerimizi yaygınlaştırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dezavantajlı bölgelerde bu hizmetler çok anlam kazanıyor”

Özellikle dezavantajlı bölge ve mahallelerde her kesime ve yaş grubuna uygun hizmetleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini sözlerine ekleyen Yıldırım, “Biz bunları sosyal yaşam merkezleri ile başarıyoruz. Sınavlara hazırlanan ve hayalleri doğrultusunda başarılara ulaşacak çocuklarımızın elinden tutuyoruz. Kurs merkezlerimizde hem çocuklarımıza danışmanlık yapıyor, hem de onların iyi ve doğru beslenmeleri ile verimli eğitim almalarını sağlıyoruz. Merkezde kadınlar için ilerleyen günlerde hizmet verecek bir spor salonumuz var. Ayrıca vatandaşlarımızın acılı günlerinde onlara destek olduğumuz taziye evimiz de mevcut” dedi.