Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Subaşı Yaylası’nda belediye ekipleri kuru ot ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Karacasu Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenleme ve ot biçme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Subaşı Yaylası’nda çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, bölgedeki kuru otları biçti. Park ve bahçelerde de temizlik ve çevre düzenlemesi yapan ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yayla, daha temiz ve kullanışlı hale gelecek.

Çocuk oyun alanları başta olmak üzere yayla genelindeki kurumuş otları dikkatlice biçerek çevre temizliği gerçekleştiren ekiplerin, hem yangın riskinin azaltılması hem de ilçenin estetik görünümünün korunması amacıyla çalışmalarına ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. Karacasu Belediyesi, ilçenin daha ferah ve güvenli bir görünüme kavuşması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgulayarak yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz, Subaşı Yaylası’nda ot biçme çalışmalarına özenle devam ediyor. Yaylamızın daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için sahadayız" ifadelerine yer verdi.