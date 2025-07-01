Aydın Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de örnek gösterilen otizmli bireylere yönelik hayata geçirilen projelerine hız kesmeden sürdürüyor.

Bilimsel olarak otizm üzerindeki olumlu etkileri ortaya konan yüzme eğitimleri, özel çocuklar için bu yıl da devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan kurslar sayesinde çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de motor becerilerini geliştiriyor.

Otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların artarak süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizmli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onların sosyal yaşamda daha güçlü yer almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Otizmin farkındayız ve bu farkındalığı toplumun her kesimine yaymakta kararlıyız. Çocuklarımız için projelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Yüzme kurslarına katılan çocuklarının gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler ise Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve sağlanan bu imkanın çocukları için çok kıymetli olduğunu belirtti.