Nükleer Santraller Zirvesi-NPPES’e katılan ASO Başkanı Seyit Ardıç, ‘‘Ülke olarak, nükleer enerji alanındaki yatırımlarımızla, enerji bağımsızlığımızı artırmayı ve ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Dünyanın önde gelen nükleer enerji etkinliklerinden biri olan 11’inci Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, İstanbul’da başladı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen Zirve’de, dünyanın geleceğini şekillendirecek nükleer enerji inovasyonları gündeme taşındı.

‘‘Enerji bağımsızlığımızı artırmayı ve ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz’’

Zirve kapsamında açıklamalarda bulunan ASO Başkanı Seyit Ardıç, ‘‘Temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan nükleer enerji, iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji güvenliğimizin sağlanmasında da önemli bir araçtır. Ülke olarak, nükleer enerji alanındaki yatırımlarımızla, enerji bağımsızlığımızı artırmayı ve ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Büyüyen sanayimiz, artan nüfusumuz ve değişen iklim koşulları göz önüne alındığında enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak, sürdürülebilir ve yerli kaynaklara dayalı bir modele geçiş kritik önemdedir. İşte bu noktada nükleer enerji, bize yeni bir ufuk sunmaktadır’’ şeklinde konuştu.

‘‘Nükleer enerji artık Türkiye için bir tercih değil, açık bir ekonomik zorunluluktur’’

‘‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’ın da ifade ettiği gibi, nükleer enerji artık Türkiye için bir tercih değil, açık bir ekonomik zorunluluktur’’ diyerek sözlerine devam eden Ardıç, ‘‘Artan elektrik talebimiz, sanayimizin büyüme hızındaki ivme ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefi doğrultusunda nükleer enerjiye yönelmek, stratejik ve kaçınılmaz bir adımdır. Bu vizyon, yalnızca enerji üretiminde değil; yüksek teknoloji, yerli mühendislik ve sanayi kapasitesinin gelişiminde de kritik rol oynayacaktır’’ diye konuştu.

‘‘Nükleer enerji emisyon azaltımına katkı sağlayan temiz enerji kaynaklarından biri olarak merkezi rol üstlenmektedir’’

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ‘‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın açıkladığı Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2’nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, enerji dönüşümünün yalnızca arz tarafıyla değil, talep tarafında da güçlü politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 2030 yılına kadar enerji verimliliği alanında yapılacak 20,2 milyar dolarlık yatırım ile 100 milyon ton sera gazı salımının azaltılması ve yüzde 16’lık enerji tasarrufu hedeflenmektedir. Nükleer enerji bu stratejide, emisyon azaltımına katkı sağlayan temiz enerji kaynaklarından biri olarak merkezi rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, nükleer enerjiye yapılacak yatırımların sadece enerji arz güvenliğini değil, aynı zamanda ulusal iklim hedeflerimizi destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir’’ dedi.

Nükleer enerji yatırımlarının yerlileştirilmesinin önem taşıdığına da dikkat çeken Ardıç, ‘‘Nükleer enerji alanında yerli sanayimizin süreçlere aktif katılımı, nükleer teknolojiye dayalı ekosistemin güçlenmesi için vazgeçilmezdir. Akkuyu projesinden elde ettiğimiz deneyim; bizlere bundan sonraki nükleer santral projelerinde yerlileştirme ve sanayimizin projelerde alacağı rollerin yeniden düşünülmesi gerektiğini göstermektedir’’ sözlerini ifade etti.

Ankara Sanayi Odası olarak, nükleer enerji yatırımlarına ve yerlileştirmeye önem verdiklerini dile getiren Ardıç, ‘‘Türkiye’de ilk kez kurulan nükleer sanayi kümelenmesi NÜKSAK ile sanayicilerimizi bu alana hazırlamaya başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kümelenme Destek Programı kapsamında yürüttüğümüz NÜKSAK ile özellikle Akkuyu projesinin yerelleştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Firmalarımıza uluslararası nükleer standartlara ulaşmaları için destek oluyoruz. 75 öncü sanayicimizin katılımı ile ilk fazını tamamladığımız NÜKSAK, nükleer enerji alanında çok önemli tecrübeler edinmemizi sağlıyor’’ açıklamasında bulundu.