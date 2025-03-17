Aydın’ın Karacasu ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri ilçe genelinde yabani ot mücadelesine başlarken, ilaçlamalar aralıksız sürüyor.

Halk sağlığının korunması hedefiyle temizlik çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi, yabani ot ile mücadele çalışmalarına başladı. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekiplerinin son durağı Ataeymir Mahallesi oldu. Sabahın erken saatlerinde mahalleye gelen ekipler, çocuk parkları, yol kenarları, mezarlıklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ekiplerimiz, yaz mevsimi hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde yabani ot mücadelesine başladı. Mezarlıklar, yeşil alanlar, yol ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar ilaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde ilçe merkezimiz ve tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri yer aldı.