Son maçında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor’u 3-0’lık skorla geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Çarşamba günü kendi evinde Fenerbahçe Medicana’yı ağırlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi’nin 25.haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bahçelievler galibiyeti ile moral bulan Aydın’ın Sultanları, lig lideri Fenerbaçe Medicana’yı kendi evinde ağırlayacak. Karşılaşma 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00’da Aydın Mimar Sinan Kapalı spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.