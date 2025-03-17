Uzm. Psikolog Elif Türkyiğit, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde danışanlarını kabul etmeye başladı.

Uzm. Psikolog Elif Türkyiğit, 1997 yılında Gaziantep’te doğdu. Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü’nü bitirdi. 2016-2020 yılları arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü tamamladı. 2020-2022 yılları arasında Çağ Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2022 yılından itibaren özel bir klinikte ve kurumda danışmanlık hizmeti verdi. 2023 yılından bu yana SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümleri ile Gebe Okulu’nda hizmet veren Uzm. Psikolog Türkyiğit, poliklinikte danışanlarını kabul etmeye başladı.

Uzm. Psikolog Türkyiğit, eğitim süresince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana AMATEM Alkol ve Madde Bağımlılığı Bırakma Merkezi gibi kurumlarda çeşitli görevlerde bulunmuş, Genç Psikologlar Meclisi Gaziantep Şehir Temsilciliği, Türkiye Psikoterapi Zirvesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Temsilciliği yapmıştır.

Bireysel terapilerdeki uzmanlık alanları ergen, yetişkin ve çift terapisi olan Uzm. Psikolog Türkyiğit’in terapi sürecini yönetirken benimsemiş olduğu ekoller ise; BDT(Bilişsel Davranışçı Terapi), Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Temel ve İleri Düzey Hipnoz, Çocuk Değerlendirme Testleri ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi şeklindedir.