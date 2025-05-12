Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrencilere ilçe kaymakamlığı aracılığı ile etüt desteği sağlanıyor.
Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Yarınlar İçin Bugün Yanındayız" projesi devam ediyor. Proje kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan LGS’ye yönelik öğrencilere etüt desteği veriliyor.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, "Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını umuyoruz alacaklar" dedi.
Kaynak: İHA