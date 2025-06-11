Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sanat kurslarına katılan kursiyerlerin yaptığı 150 eser, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde düzenlediği sanat kurslarına katılan kursiyerler, yıl boyunca ortaya koydukları eserleri sergiyle taçlandırdı. Çocuklardan yetişkinlere her yaştan sanatseverin yer aldığı sergide, Aydınlılar kursiyerlerin emek dolu çalışmalarını ilgiyle inceledi.

150 eser görücüye çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açılan ve 150 eserin bulunduğu sergide; yağlı boya, akrilik, sulu boya ve karakalem teknikleriyle hazırlanan birçok çalışma sanatseverlerle buluştu. Aydın genelindeki kültür merkezlerinde resim eğitimi alan kursiyerler, eğitim süresince hem teknik becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı hem de hayal güçlerini tuvallere yansıttı.

Motivasyon kaynağı oluyor

Sergiye katılan kursiyerler, sanatla iç içe bir yolculuk yapma imkânı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, ücretsiz sunulan bu kursların kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kültür ve sanat dolu bu anlamlı sergi, 13 Haziran tarihine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.