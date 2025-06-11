Aydın’ın Didim ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın ardından yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüne taşlı saldırıda bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü K.E.´nin (58) yaptığı ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Akbük Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobildeki kişilerle trafikte tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki kişiler, otobüsün önünü keserek sürücüye hakaret etti ve aracı taşladı. Saldırı anları, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırı sonucunda hafif şekilde yaralanan otobüs sürücüsü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah adliyeye sevk edilen İ.H.K(25), M.K(30), M.K(31), M.T(27) ve M.K(27) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.