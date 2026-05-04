Karabük'te freni boşalan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi ise atlayarak kurtuldu.

Kaza, Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habibullah Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, park halindeyken iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Habibullah Ş. ile yanında bulunan C.B. araçtan atlayarak kazadan yaralı kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle bulundukları yerden alınan yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (KEAH) kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.