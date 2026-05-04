Hakkari'de derenin taşması sonucu yolda mahsur kalan minibüs, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı (Marünüs) köyünde dere suyunun aniden yükselmesi sonucu ulaşım felç oldu. Kavaklı Deresi'nin taşmasıyla köy yolunun büyük bir bölümü su altında kaldı. Yolda mahsur kalan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu minibüs, bölgedeki bir maden şirketine ait iş makinesinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı. Çevresinde birçok köy ve maden sahasının bulunduğu yol ulaşıma kapandı. Ekipler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte yol açma çalışmalarına devam edecek.