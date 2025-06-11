Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kent konseylerinin belediyelerin danışma kurumu olarak yönetime katkı sunduğunu belirterek, "Kent konseyleri yol gösterici ve iyileştirici çalışmalarıyla şehir yönetiminde ortak aklın gelişmesine katkı sağlar" dedi.

İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın çağrısıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konsey başkanlığına Prof. Dr. Salih Kesgin seçildi.

Kent konseylerinin sürdürülebilir kalkınma, yönetişim ve hemşehrilik hukuku gibi kavramlar üzerine inşa edildiğini ifade eden Başkan Kurnaz, "Konseyler belediyelerin bir organı değil, kent bileşenlerinin oluşturduğu katılımcı danışma ve tavsiye kuruluşlarıdır. Ortak akılla kararlar alınmasına katkı sunar, belediye hizmetlerinin daha etkili ve kapsayıcı hale gelmesini sağlar" diye konuştu.

Yeni yönetimin ilçeye katkı sunacağına inandığını söyleyen Başkan Kurnaz, kent konseyine her türlü desteği vereceklerini ifade etti.