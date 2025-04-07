Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye ekipleri tarafından dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

Karacasu belediyesi ekipleri, sağanak yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı. Geyre Mahallesi’nde dere yataklarının temizliği ekipler tarafından sürdürülüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde sürdürülen altyapı iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Geyre Mahallemizde dere yataklarının temizliği titizlikle sürdürülmektedir" denildi.