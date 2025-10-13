Karacabey Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl da renkli görüntüler ve coşkulu anlara sahne oldu. İlçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsayan etkinlikte 41 çocuk sünnet ettirilerek erkekliğe ilk adımı attı. Taha Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen şölende Mehter takımı, sihirbaz ve palyaço gösterileriyle neşeli anlar yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Başkan Karabatı, "Çocuklarımızın mutluluğu bizler için en büyük sevinç kaynağıdır" dedi.

Karacabey Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl da renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. İlçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının katıldığı etkinlikte, 41 çocuk sünnet ettirilerek erkekliğe ilk adımı attı.

Karacabey Belediyesi tarafından organize edilen program, hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Şölene AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve protokol üyeleri katıldı.

Günün anlamına yakışır şekilde süslenen Taha Düğün Salonu’nda çocuklar için düzenlenen Mehter Takımı, sihirbaz ve palyaço gösterileri, animasyonlar ve çeşitli etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Şölende, çocukların mutluluğu ve ailelerin sevinci görülmeye değerdi.

"Çocuklarımızın mutluluğu, bizler için en büyük sevinç kaynağı"

Programda konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çocukların mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bugün Karacabey Belediyesi olarak daha önce sünnet ettirdiğimiz 41 yavrumuzun sünnet şöleninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm, bizler için tarif edilemez bir sevinç kaynağıdır. Onların bu özel günlerinde yanlarında olmak, aileleriyle birlikte bu güzel anı paylaşmak bizler için büyük bir onurdur.

Belediye olarak amacımız sadece hizmet üretmek değil; çocuklarımıza unutulmaz hatıralar bırakmak, ailelerimizin yüzünü güldürmektir. Karacabey’in geleceği olan çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimizi bugün bir kez daha göstermiş oluyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Etkinliğe katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da organizasyonun anlamına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bugün 41 yavrumuzun sevincine ve mutluluğuna hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımızın yüzünü güldüren bu anlamlı organizasyonda emeği geçen, başta Karacabey Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı olmak üzere tüm ekibi gönülden tebrik ediyorum. Yavrularımıza sağlık, mutluluk ve hayırlı bir ömür diliyorum."

Ailelerden Başkan Karabatı’ya teşekkür

Şölen boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de bu özel organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, "Belediyemizin böyle anlamlı bir etkinliği sürdürmesinden dolayı çok mutluyuz. Başkanımızın çocuklara ve ailelere verdiği değer bizleri gururlandırıyor." sözleriyle teşekkür etti.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni ile hem sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğini sergiledi, hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu.