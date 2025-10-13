Karacabey Belediyesi, yaz sezonunun bitmesiyle birlikte sahil bölgesi Yeniköy’de başlattığı kaldırım ve yol yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Mehmet İzgi Bulvarı ve Piknik Yolu’nda yürütülen düzenlemelerle hem kaldırımlar hem de asfaltın gerekli kısımlarında düzeltmeler yapılıyor. Ayrıca bölgeye bisiklet yolu ringi de kazandırılacak.

4 bin 100 metrekare wash beton ve bin 500 metrekare parke taşıyla gerçekleştirilen proje, Yeniköy’ün hem turizm hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Yeniköy artık sadece yazlık değil, dört mevsim yaşanabilir bir sahil kasabası olacak" dedi.

Karacabey Belediyesi, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte sahil bölgesi Yeniköy’de başlattığı düzenleme ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Turizm açısından ilçenin en önemli konumlarından biri olan Yeniköy, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmaların ilk etabı Mehmet İzgi Bulvarı’nda başlarken, yaklaşık 750 metre uzunluğundaki güzergâhta yaya kaldırımları tamamen yenileniyor. Mevcut kaldırımlar sökülerek yerine modern, standartlara uygun ve engelli dostu kaldırımlar inşa edildi. Böylece uzun süredir vatandaşlardan gelen yükseklik farkı ve düzensizlik şikayetleri ortadan kaldırıldı. Yanı sıra söz konusu bölgede asfaltın gerekli kısımlarında düzeltmeler yapılıyor.

Ayrıca Piknik Yolu üzerinde yürütülen düzenleme kapsamında parke taşı ve engelli taşı çalışmalarına ek olarak bisiklet yolu ringi de oluşturuldu. Yeniköy’ün hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak bu proje, bölgenin turistik kimliğini de güçlendiriyor.

Yol konforu artıyor

Karacabey Belediyesi, sadece kaldırımlar değil, bozulan yol kaplamalarını da projeye dahil etti. Yeniköy’ün en işlek arterlerinden biri olan Mehmet İzgi Bulvarı’ndaki mevcut asfalt, zaman içinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle sürücüler için risk oluşturuyordu. Belediye ekipleri, bozulan yerlerde dayanıklı asfalt dökümüne başladı. Böylece hem sürüş konforu hem de yol güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor.

Öte yandan, yeni yerleşim alanlarında asfaltı bulunmayan noktalarda da ilerleyen süreçte asfalt dökümü planlanıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 4 bin 100 metrekare wash beton ve bin 500 metrekare parke taşı kullanıldı.

"Yeniköy, hak ettiği hizmeti alıyor"

Yeniköy’de tamamlanmak üzere olan çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy ile birlikte yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yürütülen hizmetlerin bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Karabatı, "Yeniköy, ilçemizin hem turizm hem de yaşam açısından en değerli bölgelerinden biri. Yaz sezonu sonrası ihtiyaç duyulan düzenleme çalışmalarını hızla tamamlıyoruz. Kaldırımlarından yollarına, bisiklet ringinden çevre düzenlemesine kadar Yeniköy’ü baştan aşağı yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın hem yürürken hem de araçla seyahat ederken daha konforlu, güvenli ve estetik bir ortamda yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yeniköy’le ilgili hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeniköy artık sadece yazlık değil, dört mevsim yaşanabilir bir sahil kasabası olacak" dedi.

Yeniköy’de modern dokunuşlar devam edecek

Karacabey Belediyesi, Yeniköy’deki çalışmaların tamamlanmasının ardından Malkara ve Kurşunlu’da da benzer altyapı ve üstyapı yenilemelerine başlamayı planlıyor. Yeniköy’de yürütülen bu kapsamlı yenileme, bölgeyi hem turizm açısından cazip hale getirecek hem de yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecek.

Vatandaş memnun

Yeniköy’de yürütülen bu çalışmalar bölgeyi hem turizm açısından cazip hale getirecek, hem de yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecek. Yeniköy’de yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçmesinden dolayı mutluluklarını ifade ederek, "Belediyemizin sahadaki yoğun çalışmasını yakından görüyoruz. Başkanımızın çalışma azmini, kararlılığını ve bölgeye olan ilgisini takdirle takip ediyoruz. Belediye ekipleri günün her saatinde burada, ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Yeniköy her geçen gün güzelleşiyor; artık yollarımız da kaldırımlarımız da çok daha düzenli, güvenli ve modern hale geldi" diye konuştu.