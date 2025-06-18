Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde önemli bir sosyal yatırımın yapımına resmen başladı. Şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek olan proje, geniş yeşil alanları, dinlenme ve spor alanları, çok amaçlı sosyal tesis binasıyla yalnızca mahalle sakinlerine değil, tüm Karabük’e hitap edecek bir merkez olarak tasarlandı.

Toplam 13 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek proje için 18 milyon 500 bin TL tutarında yatırım yapılırken, tesis tamamlandığında bölgedeki sosyal altyapıyı önemli ölçüde güçlendirmiş olacak. Projede 10 bin m yeşil alan, 1.500 m oyun ve spor alanı, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve 620 m’lik sosyal tesis binası yer alacak. 470 m’si kapalı, 150 m’si açık teras olacak şekilde planlanan yapı, 250 kişi kapasiteli bir restoran ve çok amaçlı kullanım salonu olarak hizmet verecek.

Başkan Özkan Çetinkaya: "Tüm Karabük’e hitap eden nitelikli bir yaşam alanı oluşturuyoruz"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, şehrin dört bir yanında insanların nefes alabileceği, ailece zaman geçirebileceği alanlar inşa ediyoruz. 75. Yıl Mahallemizde yapımına başladığımız bu sosyal tesis, yalnızca bir yapı değil; Karabük’ün yaşam kalitesini yükseltme irademizin somut bir yansımasıdır. Yeşil alanları, çocuk oyun ve spor bölümleri, sosyal etkileşim imkânlarıyla donatılmış bu merkez, sadece mahalleye değil, tüm Karabük’e hitap edecek bir cazibe noktası olacak. Karabük için üretmeye, değer katmaya devamedeceğiz."