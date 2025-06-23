Karabük Belediyesi, kent genelindeki taksi duraklarını yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım hizmetlerinin daha sağlıklı şartlarda sunulabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk etapta Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde bulunan Filiz Taksi Durağı ile Kayabaşı Mahallesi’ndeki Kaya Taksi Durağı baştan sona yenilendi.

Modern tasarıma sahip yeni durak yapılarında estetik görünümün yanı sıra dayanıklı malzeme kullanımı ve kullanıcı dostu donanımlar ön plana çıktı. Yenilenen duraklarla birlikte, 7 gün 24 saat hizmet veren taksici esnafının dinlenme ve çalışma şartları daha konforlu hale getirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehrimizin her köşesinde günün her saati fedakârca çalışan taksici esnaflarımızın daha konforlu bir ortamda hizmet vermesini istiyoruz. Onlar gece gündüz demeden direksiyon başında emek veriyor. Biz de onların bu emeğine yakışır bir ortam sunmakla sorumluyuz. Taksi duraklarımızı sadece yenilemiyor, aynı zamanda Karabük’e yakışan bir şehir düzenine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.