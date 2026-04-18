Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından Karabük'te lise öğrencileri, öğretmenlerine moral vermek için hazırladıkları sürprizle dayanışma örneği sergiledi.

Karabük'te Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencileri, son günlerde okullara yönelik yaşanan üzücü olaylara kayıtsız kalmayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, öğretmenlerine moral vermek amacıyla sınıfça bir araya gelerek çiçek aldı. Hazırlıklarını gizlilik içinde sürdüren öğrencilerin sürprizi, öğretmenleri duygulandırırken yüzlerde tebessüm oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlik öğrenciler tarafından video haline getirilerek kayıt altına alındı. Okulun sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni topladı.