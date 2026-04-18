İstanbul Arnavutköy'de, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçilerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama ve haraç girişimi engellendi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de, 8 Nisan gece saat 03.00 sıralarında, devriye görevinde bulunan Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde susturuculu tabanca, susturucu, kar maskesi ve inşaat eldiveni ele geçirildi. Kimliği tespit edilen E.S. (18) isimli şahsın, Arnavutköy'de bulunan bir işletmeye yönelik kurşunlama hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Aynı işletmeye 2'nci defa geldiler, yakalandılar

Yapılan araştırmaların devamında ise şüpheli ile bağlantılı bazı şahısların söz konusu işletmeden haraç talep ettiği ve işletme sahibini mesaj yoluyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, 10 Nisan gece saat 01.30 sıralarında bekçilerin devriyesi sırasında aynı işletmenin bulunduğu sokağa gelen yüzleri maskeli ve eldivenli iki şahıs fark edildi. Bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Y.K. (24), M.K. (23) olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.S. (18) ile diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.