Karabük Belediyesi, şehir estetiğini bozan izinsiz afiş ve ilanlara karşı yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, şehir genelindeki otobüs duraklarında biriken yıpranmış afiş ve ilan kalıntıları temizlenerek duraklar daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Karabük Belediyesi, şehirde estetik bütünlüğü bozacak unsurlara karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, vatandaşlara da bu konuda duyarlılık çağrısında bulundu. Özellikle ulaşım alanlarında oluşan görsel kirliliğin önlenmesi, hem kent estetiği hem de kamusal alan kullanımı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya,

Kamusal alanların herkesin ortak yaşam alanı olduğunu belirterek, "Şehrin her köşesinin temiz, düzenli ve estetik bir görünüme sahip olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu anlayışla hareket ederek izinsiz afişleri temizledik. Karabük’ün her noktasında görsel kirlilikle mücadele etmek sadece bir belediye görevi değil, hep birlikte üstlenmemiz gereken bir sorumluluktur" dedi.

Karabük Belediyesi, izinsiz afiş ve ilanların tekrar yerleştirilmesi halinde Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirerek, vatandaşların kamu düzenine katkı sağlayacak şekilde hareket etmesini önemle hatırlattı.