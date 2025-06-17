Karabük Belediyesi, kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Toprakcuma mevkiinde bulunan Karasu Kaynağı’nda mevsimsel olarak yaşanan debi düşüşünü dengelemek amacıyla, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve Edirne Sondaj Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yeni içmesuyu destekleme kuyuları açılıyor.

Araç Çayı sağ sahilinde açılması planlanan 5 ila 6 kuyudan, yaklaşık 300 litre/saniye ilave su temini hedefleniyor. Bu sayede kuraklık dönemlerinde yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Köprü tipi filtre teknolojisi kullanılarak suyun silt oranı düşürülecek, bu da sistemin verimliliğini ve ömrünü artıracak.

Her bir kuyunun yaklaşık 855 bin TL maliyetle gerçekleştirilmesi öngörülürken, bu kaynaklar doğrudan Karabük İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne entegre edilerek şehrin su güvenliği artırılacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeyle ilgili olarak, "Karabük’ümüzün her bir damla suyunu önemsiyor, vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu proje ile sadece bugünün değil, yarının su ihtiyacına da güçlü bir yanıt veriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.