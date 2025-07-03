Karabük’te bir taksici, durakta bitkin halde bulduğu ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kent merkezinde taksicilik yapan Murat Taşoğlu, çalıştığı taksi durağında yerde hareketsiz halde duran bir kuş fark etti. Taşoğlu, su verip besledikten sonra kutuya yerleştirdiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

İnternet üzerinden yaptığı araştırma sonucu kuşun ebabil olduğunu öğrendiğini belirten Taşoğlu, "İlk önce yaralı zannettik. İnternette araştırdıktan sonra bunun bir ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Sonra buraya getirdik. Buradaki arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular. İnşallah özgürlüğüne kavuşur" dedi.

Gerekli tedavinin ardından ebabil kuşunun doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.