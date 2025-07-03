Van’ın İpekyolu Belediyesi hizmet binasında yangın çıktı. Personel tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde İpekyolu Belediyesi hizmet binası sistem odasında çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve çok sayıda ambulansa sevk edildi. Yangın esnasında sistem odasında yangın sensörlerinin devreye girmesi sonucu yangın sönerken, içeride bulunan ve dumandan etkilenen personele ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgede bekleyişi devam etmekte.