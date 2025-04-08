Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen Nisan ayı Senato Toplantısı’nda Karabük Üniversitesinin akademik ve bilimsel başarıları ile 2025 hedefleri ele alındı. Rektör Kırışık, üniversitenin başarısının her geçen gün ivme kazandığını vurguladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Nisan ayı senato toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Prof. Dr. Elif Çepni ile Genel Sekreter Lütfü Köm ve diğer senato üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin son dönemde akademik, bilimsel ve uluslararası alanda elde ettiği başarıları değerlendirdi. Rektör Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak; nitelikli eğitim, üst düzey araştırma kapasitesi, uluslararası ilişkiler ve toplumla bütünleşme misyonuyla Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Üniversitemizin yarınlarını, bugünden inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, özellikle YÖK raporlarında ilk 20 üniversite arasında yer alma başarısı, TÜBİTAK 1001 ve Erasmus+ projelerindeki artış ve nitelikli dergi indekslerindeki yayın görünürlüğü gibi göstergelerin, Karabük Üniversitesinin yükselen başarı grafiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Senato üyeleriyle paylaşılan aylık sunumda araştırma ve geliştirme projeleri, ulusal ve uluslararası akademik iş birlikleri, bilim merkezli yaklaşım, dijitalleşme stratejileri, yeşil kampüs uygulamaları ve uluslararasılaşma gibi konular ön plana çıktı.

Ayrıca, üniversitenin 2024 yılı YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları’nda üst sıralarda yer alması, TÜBİTAK projelerindeki artış ve sanayi iş birliklerindeki gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Toplantının devamında senato üyeleri, Karabük Üniversitesinin gelecek hedeflerine ilişkin görüş, öneri ve katkılarını paylaştı.