Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 3.Grup’ta Karabük’ü temsil eden Karabük İdman Yurdu iç sahadaki son maç için hazırlıklarını tamamladı.

Ligde kalma adına kritik mücadeleye çıkacak Karabük temsilcisinde futbolcular Karabük halkını maça davet ederek kendilerine destek vermesini istedi.

TFF 3.Lig 3. Grup 29.hafta mücadelesinde pazar günü evinde oynayacağı Efeler 09 Spor Futbol Kulübü karşılaşması öncesi Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda gerçekleşen son antrenmanda futbolcular Karabük halkına çağrıda bulundu.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda pazar günü saat 15.00’te oynanacak Efeler 09 Spor FK karşılaşması için ev sahibi ekip biletlerin 1 TL olduğunu duyurdu.

Karabük İdman Yurdu’nun kalecisi Ahmet Burgaz bu maçın hem takım hem de şehir için çok önemli olduğunu belirterek, "Herkesin desteğini bekliyoruz. Taraftarlarımız gerçekten tribünleri doldurmaya biz de sahanın içinde elimizden ne gelirse yapıp bu takımı ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kaleci Burgaz, geçen hafta büyük bir kenetlenme olduğunun altını çizerek, Çok güzel atmosfer vardı. Bu maç için de herkes gelsin. Pazar günü zaten herkesin boş günü. Gelsinler stadı doldursunlar. Bize işte ilk düdükten son düdüğe kadar destek versinler. Onlar tribünde biz de sahanın içinde artık savaşmak için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Karabük İdman Yurdu futbolcularından Sefa Aksoy bu maçın telafisi olmadığını belirterek, "A’dan Z’ye küçükten büyüğe herkesi maça bekliyoruz. Sezon boyu çok hatalarımız olmuştur. Yanlışlarımız olmuştur ama hiçbir zaman mücadeleden ödün vermemeye çalıştık. Her şeye rağmen buraya kadar getirdik. Umarım bu şehir de bizim arkamızda olur. Çok az kaldı. Biz de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.