Edirne'de Süloğlu Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım, temizlik ve boya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yerel belediye, Süloğlu Ortaokulu’nun bahçe zemini parke taşla düzenleyip, basketbol ve voleybol sahalarının çizgi çalışmalarını tamamladı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, 11 yıldır eğitime destek verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim alması için okullarımızın taleplerine yanıt veriyoruz. Cumhuriyet Ortaokulu’nun bahçe düzenlemesi, temizlik ve boya işlerini tamamladık. Eğitim-öğretim yılı boyunca bu çalışmalar sürecek” dedi.

Başkan Ormankıran, emeği geçen personele teşekkür ederek, belediyenin imkânları doğrultusunda eğitim kurumlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.