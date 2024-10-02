Karabük Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta hizmete açtığı ve şehit Ömer Bilal Akpınar’ın ailesinin katkılarıyla yapımı tamamlanan aşeviyle her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Kimsesiz, yaşlı, engelli ve maddi durumu yetersiz vatandaşların yanında olan Karabük Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışıyla sunduğu bu hizmet, Karabük’te dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Aşevinin sadece bir yemek noktası olmadığını ifade ederek, “Karabük’te yardımlaşma ve birlik olmanın sembolüdür. Belediyemizin en önemli görevlerinden biri, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek olmaktır ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi..