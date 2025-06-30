Karabük Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde üzerinde toprak kayması riskine karşı önlem almak amacıyla istinat duvarı çalışması başlattı.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 50 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı inşa ediliyor. Söz konusu duvar ile hem cadde üzerindeki ulaşım güvenliğinin hem de çevredeki yerleşim alanlarının korunması hedefleniyor.

Proje kapsamında yalnızca istinat duvarı değil, bölgenin sosyal ve fiziki altyapısını güçlendirecek düzenlemeler de planlanıyor. Duvar çalışmasının ardından, yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kentimizin farklı noktalarında olası riskleri ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak en öncelikli sorumluluğumuzdur. 100. Yıl Mahallemizde başlattığımız bu çalışma, yalnızca bir istinat duvarı değil, aynı zamanda bölgedeki ulaşım ve yaşam kalitesini artıracak önemli bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, kaldırım düzenlemeleriyle birlikte projenin tamamlanmasının ardından bölgenin daha konforlu ve güvenli bir hale geleceğini, bu sayede Karabük’e yakışır bir görünüm kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.